В Уфе между двумя вузами установили светофор с кнопкой вызова

Здесь был переход, но потом дорогу расширили и переход убрали. Здесь два учебных заведения, поэтому студенты и преподаватели все равно ходят через дорогу. За последние 5 лет здесь сбили 5 пешеходов.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы России