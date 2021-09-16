В Уфе между двумя вузами установили светофор с кнопкой вызова

Между двумя столичными университетами – авиационным и медицинским – появился новый пешеходный переход. Зебра пересекает улицу Пушкина, но переходить дорогу можно только на зеленый сигнал.

Там установили светофор с кнопкой вызова. Поэтому стихийных перебеганий через дорогу быть не должно.

Здесь был переход, но потом дорогу расширили и переход убрали. Здесь два учебных заведения, поэтому студенты и преподаватели все равно ходят через дорогу. За последние 5 лет здесь сбили 5 пешеходов.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы России
Фото №1 - В Уфе между двумя вузами установили светофор с кнопкой вызова

Здесь по три полосы движения в каждую сторону, по нормативу пешеходный переход со светофорным объектом обязателен.

Рустем Хамитов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Общественники, студенты и жители башкирской столицы не раз обращались к властям города с просьбой обустроить пешеходный переход между университетами. Однажды даже провели акцию, растянув на дороге бумажную зебру. 

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