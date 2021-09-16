В Уфе между двумя вузами установили светофор с кнопкой вызова

Между двумя столичными университетами – авиационным и медицинским – появился новый пешеходный переход. Зебра пересекает улицу Пушкина, но переходить дорогу можно только на зеленый сигнал.
Там установили светофор с кнопкой вызова. Поэтому стихийных перебеганий через дорогу быть не должно.
Общественники, студенты и жители башкирской столицы не раз обращались к властям города с просьбой обустроить пешеходный переход между университетами. Однажды даже провели акцию, растянув на дороге бумажную зебру.