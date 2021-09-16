Радий Хабиров встретился с триумфаторами Паралимпиады в Токио

Глава Башкортостана сегодня встретился с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио. Радий Хабиров поздравил спортсменов с успешным выступлением. Представители Башкортостана завоевали 12 наград, пять из которых – золотые. Паралимпийцы обратились к главе республики с просьбой о создании в Башкортостане центра адаптивного спорта.

Мы зафиксируем эту историю, возьмем пару недель. Я с нашим премьером посоветуюсь, посмотрим, как по деньгам. Может быть, мы вам построим новый центр.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился с триумфаторами Паралимпиады в Токио

Также Глава республики вручил спортсменам, их тренерам и функционерам госнаграды. Двукратные победители Паралимпиады Андрей Николаев и Богдан Мозговой получили орден Дружбы народов. Такой же награды удостоились тренеры Сергей Трухачев и Фаниль Кираев. Другие победители Игр и их тренеры удостоились ордена Салавата Юлаева.

Встреча была очень волнительной, хотя я не первый раз нахожусь рядом с Радием Фаритовичем. Для меня это большая честь, очень высокая награда.

Андрей Николаев, двукратный паралимпийский чемпион по плаванию
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