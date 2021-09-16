«Салават Юлаев» одолел соперников из Китая на домашнем льду

Победа в день рождения. Такой подарок сделали юлаевцы главному тренеру «Салавата» Томи Ламсе. Сегодня уфимцы принимали китайский «Куньлунь». На матч по медицинским причинам у хозяев не вышли Виктор Тихонов и Филип Ларсен.
В первом периоде у «Салавата» отличился Алексей Пустозёров. Во втором счет удвоил Николай Кулемин, и эта шайба стала для нападающего шестой в шести матчах.
Самым голевым для юлаевцев оказался заключительный период. Трижды огорчали хоккеисты уфимской команды голкипера соперников. Пропустили хозяева льда только один раз. 5:1, и это шестая победа подряд на старте сезона.