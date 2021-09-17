В Башкирии открылись 3403 избирательных участка

Сегодня, 17 сентября, в Башкирии стартовали выборы в Государственную думу. На территории республики открылось 3 403 избирательных участка.
Также жители региона смогут оставить свои голоса в домах престарелых, санаториях, больницах, местах лишения свободы и на вокзалах.
Для граждан, не имеющих регистрации в РФ, работает избирательный участок по адресу: город Уфа, улица Посадская, дом 26. Кроме того, в 272 населенных пунктах республики избиратели смогут проголосовать на передвижных участках-автобусах. Не стоит беспокоиться маломобильным гражданам - члены УИК придут к ним на дом.
Отметим, что самые первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. На данный момент там работают 179 участков.
Напомним, с 17 по 19 сентября по всей стране проходят выборы различного уровня. Жители России выбирают новый состав Государственной думы восьмого созывы. Еще в 39 субъектах организованы выборы депутатов местных Заксобраний, а жители 9 регионов голосуют за губернаторов.
На территории Башкортостана, кроме выборов депутатов Государственной Думы, проводятся дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания по Толбазинскому №29, Краснохолмскому №43 и Буйскому №55 избирательным округам, выборы в городские советы Уфы, Бирска и Белорецка, а также выборы в некоторые сельсоветы. Всего 175 кампаний, в ходе которых распределятся 312 мандатов, плюс голосование по спискам.
Фото: ИА «Башинформ»