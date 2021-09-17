В Башкирии открылись 3403 избирательных участка

На территории Башкортостана, кроме выборов депутатов Государственной Думы, проводятся дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания по Толбазинскому №29, Краснохолмскому №43 и Буйскому №55 избирательным округам, выборы в городские советы Уфы, Бирска и Белорецка, а также выборы в некоторые сельсоветы. Всего 175 кампаний, в ходе которых распределятся 312 мандатов, плюс голосование по спискам.