Под Уфой сотрудники полиции разыскивают угнанную «Шестерку»

В отделение полиции Уфимского района обратился 49-летний мужчина и сообщил о том, что неизвестный угнал его автомобиль.

Фото №1 - Под Уфой сотрудники полиции разыскивают угнанную «Шестерку»

Со слов заявителя, он приехал на работу и оставил свой автомобиль на парковке. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Сотрудники полиции разыскивают автомобиль ВАЗ-2106 бежевого цвета. Государственные регистрационные знаки: К337МА102. ПО предварительный версии, легковушка может находиться в уфимском микрорайоне Черниковка.

Если вы располагаете информацией о местонахождении данного автомобиля или видели его, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции, а также по телефону: 9677306043 или «02», дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02.

пресс-служба МВД Башкирии

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии

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