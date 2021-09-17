Под Уфой сотрудники полиции разыскивают угнанную «Шестерку»

В отделение полиции Уфимского района обратился 49-летний мужчина и сообщил о том, что неизвестный угнал его автомобиль.
Со слов заявителя, он приехал на работу и оставил свой автомобиль на парковке. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Сотрудники полиции разыскивают автомобиль ВАЗ-2106 бежевого цвета. Государственные регистрационные знаки: К337МА102. ПО предварительный версии, легковушка может находиться в уфимском микрорайоне Черниковка.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии