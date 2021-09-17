Под Уфой сотрудники полиции разыскивают угнанную «Шестерку»

Если вы располагаете информацией о местонахождении данного автомобиля или видели его, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции, а также по телефону: 9677306043 или «02», дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02.

пресс-служба МВД Башкирии