В эфире ЦУР Башкирии рассказали об обеспечении пожарной безопасности на избирательных участках

Сегодня, 17 сентября, в 8:00 начались трехдневные выборы. В эфире ЦУР Башкирии рассказали об обеспечении пожарной безопасности на избирательных участках республики.

Фото №1 - В эфире ЦУР Башкирии рассказали об обеспечении пожарной безопасности на избирательных участках

Заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по РБ Рустам Исламов рассказал, что на всех избирательных участках будет организовано дежурство. Сотрудники ГУ МЧС обращают особое внимание на наличие первичных средств пожаротушения, на исправность системы противопожарной системы, а также на свободные пути эвакуации, чтобы в случае ЧС люди могли беспрепятственно покинуть помещение.

Все три дня силы и средства ГУ МЧС по Башкирии будут функционировать в режиме повышенной готовности. Мы готовы к реагированию на все чрезвычайные и нестандартные ситуации.

Рустам Исламов, замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по РБ
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