В Уфе заработал Центр общественного наблюдения

Изображение выводится с видеокамер на мониторы, расположенные друг под другом в четыре ряда. Помимо этого, оборудованы 20 рабочих мест. Чтобы получить доступ к видеонаблюдению, необходимо подать заявление с 16 сентября до полудня 19 сентября. Его можно направить на электронную почту Общественного штаба по наблюдению за выборами. В течение 12 часов придет ответ, что ваше обращение принято. При положительном ответе наблюдатель получает возможность в течение одного часа смотреть за происходящим на отдельном избирательном участке.