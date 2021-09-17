Выборы-2021 в Башкирии: подробная инструкция

С 17 по 19 сентября в Башкирии пройдут выборы. Как и где голосовать: подробная инструкция.
Кого будем избирать?
· Депутатов Госдумы
· В трех округах выберут депутатов Госсобрания – Курултая РБ (в Буйском, Толбазинском и Краснохолмском).
· Депутатов советов (в Бирске, Уфе, Уфимском районе, Белорецком районе и Юматовском сельсовете)
· Довыборы в советы (в различных городах и районах)
Куда и когда мне прийти?
Проголосовать за кандидатов можно 17, 18 и 19 сентября. Время работы избирательных участков - с 8:00 до 20:00. Узнать адрес избирательного участка, к которому вы прикреплены, можно на сайте Госуслуг, а также на сайте ЦИК.
У меня нет регистрации по месту жительства, я не смогу проголосовать?
Россияне без регистрации по месту жительства смогут проголосовать по адресу: город Уфа, улица Посадская, дом 26 (здание стоматологии).
Как проголосовать в населенном пункте, где нет оборудованных избирательных участков?
Если в вашем населенном пункте нет специальных участков, а транспортное сообщение затруднено, для вас предусмотрена дополнительная форма голосования. Обратите внимание, что принять участие в выборах можно будет только 17 и 18 сентября. Перечень избирательных участков и адресов можно узнать по ссылке.
Могу ли я открепиться от своего участка и проголосовать по месту нахождения?
Заявление по механизму «Мобильный избиратель» можно было подать до 13 сентября. Благодаря этому механизму жители республики смогут проголосовать по месту своего нахождения. Заявления принимались через Госуслуги, территориальные и участковые избирательные комиссии, отделения МФЦ.
У меня группа инвалидности, особые требования здоровья. Где мне будет комфортно проголосовать?
В республике более 1700 избирательных участков обеспечены пандусами, 835 комиссий подготовили временные настилы, более 1000 избирательных участков оснащены кнопками вызова персонала. Для голосования слепых и слабовидящих граждан в республике подготовлено семь специальных участков по следующим адресам:
· Избирательный участок №208 – Уфа, Рихарда Зорге, 27, здание Уфимского медицинского колледжа;
· Избирательный участок №112 – Уфа, Кустарная, 17, здание дома творчества инвалидов;
· Избирательный участок №1191 – Белебей, Морозова, 2, здание Башкирской гимназии-интерната;
· Избирательный участок №1194 – Белебей, Революционеров, 24/1, здание средней общеобразовательной школы №17;
· Избирательный участок №1195 – Белебей, имени А.Г. Амирова, 6, здание Белебеевского гуманитарно-технического колледжа;
· Избирательный участок №1300 – Белорецк, Тюленина, 38, здание территориального общественного самоуправления №9 администрации города;
· Избирательный участок №688 – Стерлитамак, Революционная, 9А, здание средней общеобразовательной школы №2.
Можно ли проголосовать онлайн?
Онлайн-голосование в этом году проводится в тестовом режиме в семи регионах страны. Башкирии в этом списке нет, проголосовать дистанционно нельзя.
Где можно посмотреть кандидатов?
Информацию о кандидатах и политических партиях можно посмотреть на сайте ЦИК – чтобы узнать о своих кандидатах, необходимо ввести адрес регистрации.
Мне дали два бюллетеня, а моему знакомому – четыре. Это нормально?
В этом году избиратели получат минимум два бюллетеня. В зависимости от участка, к которому вы прикреплены, вы можете получить до четырех бюллетеней. В одной бумаге нужно будет выбрать партию, а во второй – «одномандатников» – конкретного человека. Также в трех округах избирателям будут предложены кандидаты в Госсобрание, в пять советов выберут депутатов. Также в различных городах и районах жители «довыберут» депутатов в советы – такое происходит, когда некоторые депутаты сложили с себя полномочия в связи с болезнью, переездом или другими причинами, и на освободившееся место необходимо выбрать нового депутата.
Что делать, если на входе в избирательный участок у меня обнаружится повышенная температура?
Вы сможете проголосовать, но в связи с угрозой распространения коронавируса, вы отдадите свой голос отдельно от других избирателей. Ваш бюллетень положат в переносной ящик и продезинфицируют перед подсчетом голосов.
Я слышал о скидках в магазинах для проголосовавших. Как я могу их получить?
В Уфе и Уфимском районе, Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Туймазах, Октябрьском, Нефтекамске, Бирске и Сибае избирателям выдадут браслет, по которому у партнеров можно будет получить скидки. Количество браслетов ограничено, их выдадут в определенное время. График выдачи и полную информацию о скидках можно посмотреть на сайте рахмат102.рф.
Фото: РИА Новости.