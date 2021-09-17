Выборы-2021 в Башкирии: подробная инструкция

В этом году избиратели получат минимум два бюллетеня. В зависимости от участка, к которому вы прикреплены, вы можете получить до четырех бюллетеней. В одной бумаге нужно будет выбрать партию, а во второй – «одномандатников» – конкретного человека. Также в трех округах избирателям будут предложены кандидаты в Госсобрание, в пять советов выберут депутатов. Также в различных городах и районах жители «довыберут» депутатов в советы – такое происходит, когда некоторые депутаты сложили с себя полномочия в связи с болезнью, переездом или другими причинами, и на освободившееся место необходимо выбрать нового депутата.