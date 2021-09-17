В Башкирии объявили в розыск двух сбежавших заключенных

В Башкирии объявили в розыск двух сбежавших из колонии-поселения заключенных. Об этом накануне, 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Известно, что из исправительного учреждения №9 в Уфе сбежал 29-летний Сергей Чирков и 27-летний Сергей Камардин. По сообщениям ТАСС, оба отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Первый заключенный до ареста проживал в Уфе, а второй – в Мелеузе.