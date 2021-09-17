Выборы-2021: как проходит голосование в Аургазинском районе

Еще один избирательный участок открыт в Толбазах. Голосование проходит во Дворце культуры, это самая крупная площадка в Аургазинском районе. По традиции самые активные избиратели – люди старшего возраста. С первыми посетителями встретилась съемочная группа БСТ.

Избирательные участки начали свою работу. Несмотря на то, что впереди три дня голосования, люди спешат проголосовать. И традиционно самыми активными являются люди старшего возраста. В их числе и ветеран Шариф Усагитов.

Избирательный участок №979 расположен во Дворце культуры в Толбазах и является самым крупным в Аургазинском районе. Здесь закреплено более 2700 избирателей, установлены два КОИБа, есть запасная традиционная урна. Несмотря на будний день, люди идут довольно активно. Однако члены УИК ожидают более высокую явку в субботу и воскресенье.

На участке работают наблюдатели от разных партий, правопорядок обеспечивают сотрудники полиции. Кстати, в Аургазинском районе избирателям выдают три бюллетеня. Два из них по выборам в Госдума, а один по выборам в Госсобрание республики, так как от толбазинского избирательного округа место на данный момент вакантно.