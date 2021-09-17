Стало известно, как будут работать медучреждения в Башкирии в дни выборов

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали, как будут работать медицинские учреждения в дни выборов.
Напомним, 17, 18 и 19 сентября в России проходят выборы. Для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощью население будет организовано дежурство руководящего состава и медицинских организаций Башкирии.
Медицинские учреждения будут работать по следующему графику:
17 сентября – по графику рабочего дня;
18 сентября (суббота) – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов до 16:00;
19 сентября (воскресенье) – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов до 16:00.