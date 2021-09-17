Стало известно, как будут работать медучреждения в Башкирии в дни выборов

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали, как будут работать медицинские учреждения в дни выборов.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября в России проходят выборы. Для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощью население будет организовано дежурство руководящего состава и медицинских организаций Башкирии.