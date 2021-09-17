В Башкирии ожидается выпадение снега

В Башкирии синоптики прогнозируют в ближайшие дни снег и заморозки. Также в регионе ожидается сильный ветер.

Сегодня, 17 сентября, на территории Башкирии ожидается небольшой дождь, а в отдельных районах - со снегом. Ветер северо-западный, западный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов тепла и от 0 до минус двух. Погода днем - от +7 до +12.