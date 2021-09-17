В Башкирии провели акцию «Безопасную железную дорогу – детям!»

Она началась на месте перехода через железнодорожные пути на станции села Иглино.

«Железная дорога без опасности», «Сними капюшон! Сними наушники!» – такие предупреждающие надписи появились на асфальте у пешеходного перехода через пути. На этом месте школьников встречали участники акции и раздавали буклеты с правилами поведения на железной дороге.

Сегодня у нас запланирована акция «Безопасность детей на железной дороге».  В этот день мы проводим рейды с участием полиции, С представителями администраций железнодорожных предприятий. Доводим информацию о безопасном нахождении граждан на железнодорожных путях, местах перехода через железную дорогу.

Евгений Мельников, заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги

За девять месяцев на железной дороге в республике произошло 22 случая, в которых люди получили травмы. В 16 происшествиях пешеходы скончались. Рядом с этой магистралью в Иглино находятся две школы. Организаторы акции провели беседу с более чем 70 ребятами и рассказали им о правилах безопасности.

Фото №1 - В Башкирии провели акцию «Безопасную железную дорогу – детям!»

Железную дорогу надо переходить в правильном месте, Снимать наушники и капюшон.

Егор Боровиков, учащийся школы №3 с. Иглино

Смотреть, чтобы не было поезда, потом только переходить. Если есть поезд, надо подождать. Переходить железную дорогу без наушников и капюшона. Переходить железную дорогу на местах, где можно.

Георгий Ильтуганов, учащийся школы №3 с. Иглино
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