В Башкирии провели акцию «Безопасную железную дорогу – детям!»

Она началась на месте перехода через железнодорожные
пути на станции села Иглино.
«Железная дорога без опасности», «Сними капюшон!
Сними наушники!» – такие предупреждающие надписи появились на асфальте у
пешеходного перехода через пути. На этом месте школьников встречали участники
акции и раздавали буклеты с правилами поведения на железной дороге.
Сегодня
у нас запланирована акция «Безопасность детей на железной дороге». В этот день мы проводим рейды с участием
полиции, С представителями администраций железнодорожных предприятий. Доводим
информацию о безопасном нахождении граждан на железнодорожных путях, местах
перехода через железную дорогу.Евгений Мельников, заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги
За девять месяцев на железной дороге в республике
произошло 22 случая, в которых люди получили травмы. В 16 происшествиях
пешеходы скончались. Рядом с этой магистралью в Иглино находятся две школы.
Организаторы акции провели беседу с более чем 70 ребятами и рассказали им о
правилах безопасности.
Железную
дорогу надо переходить в правильном месте, Снимать наушники и капюшон.Егор Боровиков, учащийся школы №3 с. Иглино
Смотреть,
чтобы не было поезда, потом только переходить. Если есть поезд, надо подождать.
Переходить железную дорогу без наушников и капюшона. Переходить железную дорогу
на местах, где можно.Георгий Ильтуганов, учащийся школы №3 с. Иглино