В Башкирии инспекторы ДПС устроили стрельбу с погоней за пьяным водителем-подростком
Накануне в Белорецке сотрудники ГИБДД обратили на внимание на ВАЗ-21099, водитель которого ехал агрессивно. Полицейские решили остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал их требования и увеличил скорость движения.
Сотрудники ДПС, включив специальные звуковые и световые сигналы, начали преследование. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 проследовал в направлении выезда из города в сторону с.Терлянский. Стражи порядка в ходе преследования по громкой связи требовали от водителя остановиться. На неоднократные требования водитель ВАЗ никак не реагировал и продолжал движение, при этом создавая реальную угрозу для участников дорожного движения.
пресс-служба ГИБДД Башкирии
Сотрудник ГИБДД сначала произвел предупредительные выстрелы в воздух, а потом выстрелил в колеса легковушки, в результате чего повредились две шины. Водителя автомобиля это не остановило - он продолжил движение на спущенных колесах. Через какое-то время на проселочной дороге он съехал в кювет, где и был задержан.
Водителем легковушки оказался 17-летний подросток. От отказался от прохождения медосвидетельствования. Рядом с ним находился 32-летний мужчина. В ходе осмотра автомобиля инспекторы ДПС обнаружили рыбу, сапоги и рыболовные снасти.
В отношении несовершеннолетнего в присутствии его законного представителя (матери) составлено шесть административных материалов, в том числе по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (не выполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также по ч. 3 ст. 19.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей). Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.