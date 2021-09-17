В Башкирии инспекторы ДПС устроили стрельбу с погоней за пьяным водителем-подростком

В отношении несовершеннолетнего в присутствии его законного представителя (матери) составлено шесть административных материалов, в том числе по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (не выполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также по ч. 3 ст. 19.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей). Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

пресс-служба ГИБДД Башкирии