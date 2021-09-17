В Альшеевском районе после реконструкции открылся Дом культуры

В селе Нижнеаврюзово Альшеевского района открылся Дом культуры. В здании провели масштабную реконструкцию: заменили деревянные окна на современные стеклопакеты, перекрыли крышу, отремонтировали фасад здания и частично заменили прогнивший пол.

Поменялся и интерьер ДК. Полностью обновили зрительный зал, площадку для занятий хореографией, комнату для музыкальных занятий. Работы провели в рамках нацпроекта «Культура». В день открытия была организована выставка, посвященная 122-летию со дня рождения легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерала Минигали Шаймуратова.