Глава Роспотребнадзора РБ рассказала о защите от коронавируса на выборах

Сегодня, 17 сентября, на коротком брифинге в пресс-центре «Ночь выборов-2021» выступила Анна Казак, глава регионального Управления Роспотребнадзора.
С 17 сентября в Башкирии, как и по всей России, стартовали трёхдневные выборы. Многие граждане отмечают, что эпидемиологическая обстановка в республике всё ещё напряженная. Анна Казак рассказала, какие санитарно-эпидемиологические меры рекомендованы для каждого избирательного участка.
В частности, все сотрудники участка находятся в масках, за специальными экранами или с соблюдением необходимой социальной дистанции. А для избирателей подготовили индивидуальные ручки, санитайзеры. Также при посещении избирательного участка у голосующих будут проверять температуру. Помещения должны проветриваться.
Сотрудники Роспотребнадзора посетили уже несколько избирательных пунктов и проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Пока нарушений не обнаружено. Анна Казак отметила, что все массовые мероприятия имеют серьёзную подготовку.
Голосование в этом году разбито на три дня, что позволит избежать массового столпотворения людей. Практика многодневного голосования практикуется и в других странах: Германия, Канада, Австралия, Франция, Южная Корея и др.