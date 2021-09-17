Глава Роспотребнадзора РБ рассказала о защите от коронавируса на выборах

Здесь настолько масштабная подготовка всех средств и служб, что очень легко скорректировать ситуацию оперативно. Это маски, это расстояние, это проветривание и обработка помещений. Есть несколько механизмов, как сделать так, чтобы обезопасить как тех, кто поводит мероприятие, так и тех, кто придет на голосование. Мы не ожидаем такого всплеска, потому что это высокоорганизованное мероприятие. Нами было сделано все, чтобы обеспечить безопасность. Поэтому таких опасений сегодня нет.

Анна Казак, глава Роспотребнадзора РБ