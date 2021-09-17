Глава Роспотребнадзора РБ рассказала о защите от коронавируса на выборах

Сегодня, 17 сентября, на коротком брифинге в пресс-центре «Ночь выборов-2021» выступила Анна Казак, глава регионального Управления Роспотребнадзора.

С 17 сентября в Башкирии, как и по всей России, стартовали трёхдневные выборы. Многие граждане отмечают, что эпидемиологическая обстановка в республике всё ещё напряженная. Анна Казак рассказала, какие санитарно-эпидемиологические меры рекомендованы для каждого избирательного участка.

В частности, все сотрудники участка находятся в масках, за специальными экранами или с соблюдением необходимой социальной дистанции. А для избирателей подготовили индивидуальные ручки, санитайзеры. Также при посещении избирательного участка у голосующих будут проверять температуру. Помещения должны проветриваться.

Фото №1 - Глава Роспотребнадзора РБ рассказала о защите от коронавируса на выборах

Сотрудники Роспотребнадзора посетили уже несколько избирательных пунктов и проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Пока нарушений не обнаружено. Анна Казак отметила, что все массовые мероприятия имеют серьёзную подготовку.

Здесь настолько масштабная подготовка всех средств и служб, что очень легко скорректировать ситуацию оперативно. Это маски, это расстояние, это проветривание и обработка помещений. Есть несколько механизмов, как сделать так, чтобы обезопасить как тех, кто поводит мероприятие, так и тех, кто придет на голосование. Мы не ожидаем такого всплеска, потому что это высокоорганизованное мероприятие. Нами было сделано все, чтобы обеспечить безопасность. Поэтому таких опасений сегодня нет.

Анна Казак, глава Роспотребнадзора РБ 

Голосование в этом году разбито на три дня, что позволит избежать массового столпотворения людей. Практика многодневного голосования практикуется и в других странах: Германия, Канада, Австралия, Франция, Южная Корея и др. 

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