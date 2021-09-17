Момент смертельного ДТП под Уфой попал в объектив камеры видеонаблюдения

Вчера, 16 сентября, под Уфой произошло смертельное ДТП - столкнулись автомобили Renault Logan и Volkswagen Tiguan. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что ДТП произошло на 16 километре автодороги Уфа - Зубово - Чишмы. Виновником аварии оказался 73-летний водитель "Логана".

Водитель автомобиля Renault Logan скончался до приезда скорой помощи. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.