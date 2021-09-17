Башкирия потратит на машины скорой помощи с водителями почти 148 млн рублей

На наем карет скорой помощи с водителями для Республиканской станции скорой помощи и Центра медицины катастроф Башкирия потратит почти 148 млн рублей. На сайте госзакупок размещены четыре тендера. Об этом сообщает издание РБК-Уфа.
Подрядчик должен будет предоставить автомобили скорой помощи, которые были выпущены не ранее 2019 года. Машины укомплектуют средствами связи, видеорегистраторами, навигаторами, креплениями для кислородных баллонов, сейфом для препаратов и носилками.
Для дневных и вечерних смен будет предоставлено Калининской, Центральной и Кировской подстанциям по пять машин. Действие контракта продлится с 3 ноября 2021 по 25 декабря 2023 года.