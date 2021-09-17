Башкирия потратит на машины скорой помощи с водителями почти 148 млн рублей

На наем карет скорой помощи с водителями для Республиканской станции скорой помощи и Центра медицины катастроф Башкирия потратит почти 148 млн рублей. На сайте госзакупок размещены четыре тендера. Об этом сообщает издание РБК-Уфа.

Фото №1 - Башкирия потратит на машины скорой помощи с водителями почти 148 млн рублей

Подрядчик должен будет предоставить автомобили скорой помощи, которые были выпущены не ранее 2019 года. Машины укомплектуют средствами связи, видеорегистраторами, навигаторами, креплениями для кислородных баллонов, сейфом для препаратов и носилками.

Для дневных и вечерних смен будет предоставлено Калининской, Центральной и Кировской подстанциям по пять машин. Действие контракта продлится с 3 ноября 2021 по 25 декабря 2023 года.

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