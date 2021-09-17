Ольга Панчихина о ходе голосования в Башкирии: «Явных нарушений нет»

Сегодня в восемь утра открылся Центр общественного наблюдения, поработать там может любой желающий. Самое главное – отправить заявку в аппарат Общественной палаты до 12:00 19 сентября. Любой житель республики, если он готов поучаствовать, может прийти в центр общественного наблюдения в театр им. М.Гафури. Мы видим в реальном времени, как происходит голосование практически на всех участках. Сегодня, когда только открылись участки, мы видели на камерах большой наплыв участников, потому что, скорее всего, люди ехали голосовать перед работой. Сейчас идет спокойный ритм, но работа видна. Мы видим, как идет голосование не только в Уфе, но и во всех республике. Члены Общественной палаты, СПЧ, представители партии могут прийти и поучаствовать. На данный момент явных нарушений не было, нам приходилось созваниваться с некоторыми участками, чтобы они поправили камеры, чтобы они были направлены на урны, на сейф. Явных нарушений нет. Но видно как проходит, какой поток людей. Есть скученность, когда много людей приходит. Для соблюдения санитарных норм просим членов комиссий напоминать людям о необходимости соблюдать дистанцию.

Ольга Панчихина, руководитель Республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году