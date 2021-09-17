Вице-спикер парламента Башкирии отдала свой голос на избирательном участке в Уфе

Вице-спикер башкирского парламента, сопредседатель штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Эльвира Аиткулова отдала свой голос на избирательном участке №417 в столице Башкирии. На выборы она пришла вместе с своей семьей - дочерью и супругом.
Эльвира Аиткулова подчеркнула, что явка избирателей на участке высокая. Здесь соблюдаются антиковидные меры - члены избирательной комиссии работают в медицинских масках.
Напомним, 17, 18 и 19 сентября по всей Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы, проводятся дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания по Толбазинскому №29, Краснохолмскому №43 и Буйскому №55 избирательным округам, выборы в городские советы Уфы, Бирска и Белорецка, а также выборы в некоторые сельсоветы. Всего 175 кампаний, в ходе которых распределятся 312 мандатов, плюс голосование по спискам.