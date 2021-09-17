Вице-спикер парламента Башкирии отдала свой голос на избирательном участке в Уфе

В столице республики выбирают депутатов Государственной Думы и Горсовета Уфы. Поэтому получила четыре бюллетеня для голосования – по два за партии и за кандидатов по одномандатным округам. Кто проголосовал, получает благодарность за участие в виде браслета-рахматика. Считаю, что каждый, кто обладает избирательным правом, должен обязательно его реализовать.

Эльвира Аиткулова, вице-спикер парламента РБ