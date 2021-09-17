В Уфе ушел из жизни 37-летний капитан полиции Евгений Гурьянов

«Те, кто работал с ним, помнят его веселый легкий характер, который проявлялся в материалах, которые он готовил для наших передач и газеты. Многие истории он снимал вместе со своим другом и нашим коллегой Валентином Никульским. Некоторые истории Евгений Гурьянов принимал очень близко к сердцу, как настоящий профессиональный журналист, неравнодушный к чужому горю. Мы будем помнить тебя, Женя...», - сообщили в МВД Башкирии.