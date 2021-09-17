Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров проголосовал на своём участке
Премьер-министр Башкирии проголосовал на своём участке вместе с женой. Андрей Назаров отдал свой голос народным избранникам.
При этом премьер-министр напомнил всем жителям Башкирии о необходимости исполнить гражданский долг. Для этого есть целых три дня с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 08:00.
Сходил сегодня проголосовал и хочу пожелать всем кандидатам вот чего. Самое главное — не забывайте про данные людям обещания. Ну и тем, кто сейчас не победил: не стоит отчаиваться, не победили в этот раз — победите в следующий. Я сейчас погуглил и получается, что среди величайших политиков XX века вообще не найти такого, кто ни разу не проиграл бы хотя бы одной кампании. Рузвельт, Черчилль, Аденауэр, Тэтчер, Рейган — у всех были поражения. И ничего, все равно вышли в люди и свои идеи реализовали.
Андрей Назаров
Премьер также оценил организацию избирательного
процесса и подчеркнул важность трехдневного голосования.
Дали возможность три дня голосовать. С учетом
того, что коронавирусная инфекция еще не закончилась, пандемия накладывает
отпечаток, лучше не создавать очередей, а дать людям комфортно в любое время
проголосовать.