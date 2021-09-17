Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров проголосовал на своём участке

Сходил сегодня проголосовал и хочу пожелать всем кандидатам вот чего. Самое главное — не забывайте про данные людям обещания. Ну и тем, кто сейчас не победил: не стоит отчаиваться, не победили в этот раз — победите в следующий. Я сейчас погуглил и получается, что среди величайших политиков XX века вообще не найти такого, кто ни разу не проиграл бы хотя бы одной кампании. Рузвельт, Черчилль, Аденауэр, Тэтчер, Рейган — у всех были поражения. И ничего, все равно вышли в люди и свои идеи реализовали.

Андрей Назаров