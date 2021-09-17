В Общественной палате Башкирии рассказали, за что могут наказать членов УИК

Руководитель Общественной палаты РБ Шамиль Валеев рассказал о том, что на одном из избирательных участков член комиссии сидела в защитной маске с символикой партии. Он подчеркнул, что данный жест может быть расценен как агитация.
Шамиль Валеев отметил, что решение данного вопроса его устроило, поэтому он не станет разглашать номер участка. Также руководитель ОП РБ пообещал отслеживать работу данной комиссии в общественном пресс-центре.
Общественный пресс-центр начал свою работу сегодня в 8:00 в Уфе на площадке отеля Crowne Plaza. Его работа продолжится на протяжении всех трех дней голосования. Кроме того, в здании Башдрамтеатра заработал Центр общественного наблюдения – здесь транслируется запись со всех камер наблюдений на участках. На экранах могут одновременно отображаться 48 избирательных участков.
Фото: Горобзор.