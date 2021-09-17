В Общественной палате Башкирии рассказали, за что могут наказать членов УИК

Общественный пресс-центр начал свою работу сегодня в 8:00 в Уфе на площадке отеля Crowne Plaza. Его работа продолжится на протяжении всех трех дней голосования. Кроме того, в здании Башдрамтеатра заработал Центр общественного наблюдения – здесь транслируется запись со всех камер наблюдений на участках. На экранах могут одновременно отображаться 48 избирательных участков.