В Общественной палате Башкирии рассказали, за что могут наказать членов УИК

Руководитель Общественной палаты РБ Шамиль Валеев рассказал о том, что на одном из избирательных участков член комиссии сидела в защитной маске с символикой партии. Он подчеркнул, что данный жест может быть расценен как агитация.

Фото №1 - В Общественной палате Башкирии рассказали, за что могут наказать членов УИК

На участке, куда я пришел проголосовать, одна из членов комиссии сидела в красной маске с символикой одной из партий. Это может считаться агитацией. Я подошел к председателю комиссии и указал на нарушение, маску быстро заменили на обыкновенную.

Шамиль Валеев, руководитель Общественной палаты Башкирии

Шамиль Валеев отметил, что решение данного вопроса его устроило, поэтому он не станет разглашать номер участка. Также руководитель ОП РБ пообещал отслеживать работу данной комиссии в общественном пресс-центре.

Общественный пресс-центр начал свою работу сегодня в 8:00 в Уфе на площадке отеля Crowne Plaza. Его работа продолжится на протяжении всех трех дней голосования. Кроме того, в здании Башдрамтеатра заработал Центр общественного наблюдения – здесь транслируется запись со всех камер наблюдений на участках. На экранах могут одновременно отображаться 48 избирательных участков.

Фото: Горобзор.

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