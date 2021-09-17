В Башкирии проголосовал уроженец блокадного Ленинграда

В Давлекановском районе в голосовании принял участие уроженец блокадного Ленинграда. Свой голос за депутатов Государственной Думы отдал Владимир Антонович Фёдоров. Пенсионера ребёнком эвакуировали из блокадного Ленинграда.

В Давлекановский район Владимир Антонович прибыл с мамой и сестрой ещё в 1942 году. Семья поселилась в деревне Черниговка, где и осталась жить.

Владимир Антонович пришёл на избирательный участок с супругой. Администрация сельсовета отмечает, что семья Фёдоровых всегда отличалась активной гражданской позицией. Выборы любого рода сельчане никогда не пропускают.