В Башкирии изменили график работы мобильных пунктов вакцинации

С сегодняшнего дня, 17 сентября, изменяется время работы пунктов вакцинации в ТРЦ Стерлитамака и Уфы. Теперь они будут работать по следующему графику: ежедневно (включая праздничные дни) с 13:00 до 19:30.
С завтрашнего дня, 18 сентября, будет изменен график работы мобильного пункта вакцинации в Конгресс Холле «Торатау» - ежедневно с 09:00 до 19:00.
Актуальный список мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Башкирии:
Город Уфа:
— Конгресс холл «Торатау» (с 9:00 до 19:00 ч.)
— ТДК «Гостиный двор» (с 13:00 до 19:00 ч.)
— ТЦ «Лайфстал Центр Башкирии» (с 13:00 до 19:00 ч.)
— ТЦ «МЕГА» (с 13:00 до 19:00 ч.)
— ТЦ «Планета» (с 13:00 до 19:00 ч.)
— ТЦ «Простор» (с 13:00 до 19:00 ч.)
— «Торговый комплекс «Центральный» (с 13:00 до 19:00 ч.)
— ТЦ «Мир» (с 13:00 до 19:00 ч.)
Город Стерлитамак:
— ТЦ «Фабри» (с 13:00 до 19:00 ч.)
— ТРЦ «Сити Молл» (с 13:00 до 19:00 ч.)
На данный момент в регион поставлено 1 674 508 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Вакцинировано по состоянию на 17 сентября I компонентом – 1 236 620 (73,8% от полученных вакцин). Полностью завершена вакцинация (компонент I + компонент II) – 1 120 588 чел. (66,9% от полученных вакцин; 90,6% от прошедших 1 этап). За сутки вакцину получили 10 930 человек (I компонент — 4 968, II компонент — 5 962).
Телефоны горячих линий по вопросам вакцинации и коронавирусной инфекции:
— Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан — 8 (347) 218-19-19
— по вопросам коронавирусной инфекции — 8 (347) 286-58-27; 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный); 122 (звонок бесплатный).
Все горячие линии по ссылке на странице сайта Минздрава РБ.
Вакцинация в мобильных пунктах проходит в порядке «живой очереди», запись на прививку от Covid-19 осуществляется в поликлиниках.
Записаться можно:
— через портал Госуслуг;
— по единому телефону Колл-центра – 122;
— через регистратуру поликлиники – при личном обращении или по телефону.
Режим работы прививочных кабинетов в поликлиниках с 8:00 до 20:00 ч., без перерывов и выходных.