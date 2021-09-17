В Башкирии изменили график работы мобильных пунктов вакцинации

С сегодняшнего дня, 17 сентября, изменяется время работы пунктов вакцинации в ТРЦ Стерлитамака и Уфы. Теперь они будут работать по следующему графику: ежедневно (включая праздничные дни) с 13:00 до 19:30.

Фото №1 - В Башкирии изменили график работы мобильных пунктов вакцинации

С завтрашнего дня, 18 сентября, будет изменен график работы мобильного пункта вакцинации в Конгресс Холле «Торатау» - ежедневно с 09:00 до 19:00.

Актуальный список мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Башкирии:

Город Уфа:

— Конгресс холл «Торатау» (с 9:00 до 19:00 ч.)

— ТДК «Гостиный двор» (с 13:00 до 19:00 ч.)

— ТЦ «Лайфстал Центр Башкирии» (с 13:00 до 19:00 ч.)

— ТЦ «МЕГА» (с 13:00 до 19:00 ч.)

— ТЦ «Планета» (с 13:00 до 19:00 ч.)

— ТЦ «Простор» (с 13:00 до 19:00 ч.)

— «Торговый комплекс «Центральный» (с 13:00 до 19:00 ч.)

— ТЦ «Мир» (с 13:00 до 19:00 ч.)

Город Стерлитамак:

— ТЦ «Фабри» (с 13:00 до 19:00 ч.)

— ТРЦ «Сити Молл» (с 13:00 до 19:00 ч.)

На данный момент в регион поставлено 1 674 508 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Вакцинировано по состоянию на 17 сентября I компонентом – 1 236 620 (73,8% от полученных вакцин). Полностью завершена вакцинация (компонент I + компонент II) – 1 120 588 чел. (66,9% от полученных вакцин; 90,6% от прошедших 1 этап). За сутки вакцину получили 10 930 человек (I компонент — 4 968, II компонент — 5 962).

Телефоны горячих линий по вопросам вакцинации и коронавирусной инфекции:

— Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан — 8 (347) 218-19-19

— по вопросам коронавирусной инфекции — 8 (347) 286-58-27; 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный); 122 (звонок бесплатный).

Все горячие линии по ссылке на странице сайта Минздрава РБ.

Вакцинация в мобильных пунктах проходит в порядке «живой очереди», запись на прививку от Covid-19 осуществляется в поликлиниках.

Записаться можно:

— через портал Госуслуг;

— по единому телефону Колл-центра – 122;

— через регистратуру поликлиники – при личном обращении или по телефону.

Режим работы прививочных кабинетов в поликлиниках с 8:00 до 20:00 ч., без перерывов и выходных.

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