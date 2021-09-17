Как на участках в Башкирии работают наблюдатели

В Башкирии стартовали выборы различного уровня. Мероприятие в этом году продлится целых три дня – с 17 по 19 сентября. Это связано не только с напряженной из-за коронавируса эпидемиологической ситуацией, но и с удобством для голосующих, ведь свой голос можно отдать в любое свободное время.

Выборы при этом проводятся со строгим соблюдением всех правил. Наблюдатели контролируют весь процесс голосования от измерения температуры при входе на избирательный участок до самого процесса выборов.

В этом году количество наблюдателей значительно выросло. По всей России зафиксировано более 500 тысяч наблюдателей. Своих представителей на выборы отправили все 14 политический партий, которые участвуют в выборах. К слову, среди наблюдателей есть даже известные блогеры и, конечно же, лидеры мнений.

Как проходит процесс наблюдения на выборах в районах Башкирии?

Например, в Дюртюлинском районе два наблюдателя на участке №1795 будут работать все три дня. Об этом сообщили корреспонденты портала "Юлдаш. Вести".

В Мелеузовском районе на участке №2563 среди наблюдателей – член Общественной палаты РБ Альбина Камалова. Она рассказала корреспондентам портала "Путь Октября", что за это утро нарушений не зафиксировано, голосование стартовало в обычном спокойном режиме.

В Белорецком районе, как и во всех остальных районах Башкирии, наблюдатели прошли «настоящую школу» наблюдения перед тем, как занять ответственное место. Издание "Белорецкий рабочий" отмечает, что это обязательное условие для всех наблюдателей.

Среди наблюдателей в Туймазинском районе преподаватель медицинского колледжа. Как сообщили корреспонденты "Туймазинского вестника", педагог уже второй раз работает наблюдателем на выборах. Так она проявляет свою активную гражданскую позицию.

На избирательном участке №2017 в Иглинском районе наблюдатели отмечают высокую активность голосующих, несмотря на то, что утром в пятницу многие граждане пока не готовы проголосовать. Корреспондентам издания "Иглинские вести" наблюдатели рассказали, что активно снимают происходящее на телефон, чтобы избежать возможных нарушений.