Жительница Башкирии перевела лже-риелтору 2,5 млн рублей
35-летняя жительница Куюргазинского района обратилась в полицию и сообщила о том, что перевела лже-риелтору почти 2,5 млн рублей.
По предварительным данным, известно, что женщина познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Собеседники переписывались каждый день. В ходе беседы женщина рассказала, что хотела бы приобрести квартиру у своего брата, но ей нужна помощь для оформления документов. Тогда мужчина предложил услуги своей знакомой – риелтора. Женщины созвонились и договорились о встрече. Риелтор пообещала помочь и попросила предоплату в размере 25 тысяч рублей. Потерпевшая отдала денежные средства, остальную сумму отдавала частями после оформления кредита.
пресс-служба МВД Башкирии
Злоумышленница получила всю сумму и якобы занялась оформлением документов. Женщины активно переписывались, однако дело стояло на месте. Через какое-то время подозреваемая попросила номер лицевого счета брата потерпевшей для перечисления денег за квартиру.
Написав, что денежные средства отправлены на счет, потерпевшие поспешили в отделение банка, но там данного счета не оказалось. Женщина пыталась дозвониться до риелтора, но безрезультатно, тогда она обратилась в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
По факту мошенничества следствие возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливается личность лже-риелтора.