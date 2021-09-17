Жительница Башкирии перевела лже-риелтору 2,5 млн рублей

По предварительным данным, известно, что женщина познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Собеседники переписывались каждый день. В ходе беседы женщина рассказала, что хотела бы приобрести квартиру у своего брата, но ей нужна помощь для оформления документов. Тогда мужчина предложил услуги своей знакомой – риелтора. Женщины созвонились и договорились о встрече. Риелтор пообещала помочь и попросила предоплату в размере 25 тысяч рублей. Потерпевшая отдала денежные средства, остальную сумму отдавала частями после оформления кредита.

пресс-служба МВД Башкирии