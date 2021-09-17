Депутат Бундестага ФРГ высоко оценил организацию процедуры голосования на УИК в Уфе

Депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер оценил организацию процедуры голосования на первом же УИК высоко. Эксперт отметил, что избирательный участок №74 в Уфе, расположенный в Дворце Машиностроителей, отвечает всем требованиям.

На входе иностранную делегацию ждала процедура изменения температуры и санобработки. Далее гости смотрели на процесс голосования - какие необходимы документы, получение бюллетеней и организация кабинок и урн для голосования.

Международных экспертов интересовал не только процесс голосования, но и мнение российских коллег. Господин Койтер поинтересовался у уфимских наблюдателей, не было ли замечаний, на что получил ответ, что все проходит без нарушений.