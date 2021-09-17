Депутат Бундестага ФРГ высоко оценил организацию процедуры голосования на УИК в Уфе

Депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер оценил организацию процедуры голосования на первом же УИК высоко. Эксперт отметил, что избирательный участок №74 в Уфе, расположенный в Дворце Машиностроителей, отвечает всем требованиям.
На входе иностранную делегацию ждала процедура изменения температуры и санобработки. Далее гости смотрели на процесс голосования - какие необходимы документы, получение бюллетеней и организация кабинок и урн для голосования.
Международных экспертов интересовал не только процесс голосования, но и мнение российских коллег. Господин Койтер поинтересовался у уфимских наблюдателей, не было ли замечаний, на что получил ответ, что все проходит без нарушений.
Магистрат Верховного избирательного совета Республики Никарагуа Альма Нубия Бальтодано Марсенаро подтвердила, что организация на УИК отвечает всем положенным требованиям. Эксперт отметила, что весь процесс организован для избирателей очень понятно.