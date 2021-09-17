В Уфе груженный песком грузовик провалился в люк

Сегодня, 17 сентября, в Уфе грузовик КАМАЗ провалился в люк. На место происшествия выехали экстренные службы. Об этом рассказали в пресс-службе УГЗ башкирской столицы.

Инцидент произошел возле строящегося ЖК Life Park на улице Рихарда Зорге. Грузовик, груженный ПГС, застрял в люке задним колесом. Транспортное средство эвакуировали, а место происшествия - оградили.

К счастью, никто не пострадал. Восстановительные работы будут проводиться Группой Компаний "Третий трест". В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.