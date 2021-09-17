Специалисты ЦИК в Башкирии рассказали, как будут хранить бюллетени первых дней голосования

На линии запечатывания пакета распишутся два члена УИК с правом решающего голоса. Также пакет могут по желанию подписать наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса. На каждый пакет составляется акт, который будет запечатан вместе с бланками, но наблюдатели и все члены УИК имеют право скопировать его. В акте указывается количество бланков и количество заявлений, поданных для голосования вне участка.