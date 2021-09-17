Специалисты ЦИК в Башкирии рассказали, как будут хранить бюллетени первых дней голосования

Стало известно, как будут храниться бюллетени первых дней голосования. Об этом рассказали представители ЦИК Башкирии.
Все бюллетени будут упакованы в сейф-пакеты. Незаметно вскрыть такие пакеты не получится. Их будут хранить под камерами в специальных сейфах, которые будут помещены в специальные урны с индивидуальными номерами в присутствии наблюдателей.
На линии запечатывания пакета распишутся два члена УИК с правом решающего голоса. Также пакет могут по желанию подписать наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса. На каждый пакет составляется акт, который будет запечатан вместе с бланками, но наблюдатели и все члены УИК имеют право скопировать его. В акте указывается количество бланков и количество заявлений, поданных для голосования вне участка.
При этом сейф-пакет оснащён липкой лентой, которую невозможно снять с помощью пара или химических веществ. При отрыве ленты будет видна предостерегающая надпись: «Пакет вскрыт».
Вскроют пакеты лишь 19 сентября после 20:00 прямо перед подсчётом голосов. Если пакет будет поврежден ранее, все бланки в нём будут считаться недействительными.
Фото: ИА Башинформ.