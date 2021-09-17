Элвин Грей женился на своей возлюбленной в Уфе

Сегодня, 17 сентября, пара опубликовала свадебную фотографию на своих аккаунтах. Регистрация брака состоялась в Уфе - певец пометил снимок геотегом. В социальных сетях пару поздравляют фанаты.

Элвин Грей познакомился со своей возлюбленной, когда она работала в доме у его знакомых няней. В начале этого года они прочитали никах, а затем отправились в экзотическую страну в медовый месяц.