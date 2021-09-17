В Башкирии рассказали об организации выборов для маломобильных граждан

Сегодня, 17 сентября, в пресс-центре «Ночь выборов-2021» эксперты рассказали об организации выборов для маломобильных граждан и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В республике более 40 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья. Из них более 8 тысяч являются инвалидами по зрению. Взаимодействие с избирателями начинается с информирования. Например, для граждан с ограниченными возможностями по зрению созданы специальные бланки шрифтом Брайля.

Каждый избирательный участок, на котором отдадут свой голос маломобильные жители Башкирии, оснащён пандусами, временными настилами и кнопками вызова персонала. В частности, в республике организованы семь таких пунктов: в Уфе на базе Уфимского медицинского колледжа (улица Рихарда Зорге) и в Центре творчества инвалидов (ул. Кустарная), в городе Белебее (три участка) и по одному в Белорецке и Стерлитамаке.

Пока жалоб от данной категории избирателей не поступало. Часто люди уточняют, где расположен их специальный избирательный участок. А если существует необходимость голосования на дому, члены комиссии приглашаются индивидуально.

Нам известно, что для многих маломобильных граждан выборы — это праздник, повод выйти в свет, пообщаться. И мы всячески поддерживаем это их стремление, создаем условия. На сегодняшний день порядка 80% избирательных участков республики оснащены пандусами либо кнопками вызова персонала. Там, где их нет, дежурят волонтеры, которые всегда готовы предложить свою помощь. Елена Лысова, завотделом общественных связей и информации ЦИК РБ