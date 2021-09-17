Мэрия Уфы прокомментировала ремонт нового светофора на Пушкина

В социальных сетях жители Уфы сообщили о ремонте нового светофора на улице Пушкина. Мэрия города оперативно ответила на сообщение в соцсетях.
Оказалось, информация о ремонте не соответствует действительности. Светофор работает в обычном режиме без неполадок.
Напомним, о светофоре и пешеходном переходе на улице Пушкина у двух ведущих университетах республики – БГМУ и УГАТУ – долго просили местные жители и студенты. Зебра на этом месте была более 10 лет, однако власти города её убрали. При этом горожане не перестали пересекать проезжую часть на опасном участке дороги, подвергая опасности и себя и других участников дорожного движения.