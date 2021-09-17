В Башкирии явка на выборах в Госдуму составила уже 13,29%

В Башкирии подведены предварительные итоги первого дня голосования. Так, по состоянию на 15:00 17 сентября, явка на выборах в Госдуму составила уже 13,29%.
В частности, свой голос отдали уже 393 523 избирателя. Всего процедуру голосования в Башкирии должны пройти 2 960 265 человек.
В 2021 году голосование проходит три дня с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Жителям Башкирии напоминают, что проголосовать можно с 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность.