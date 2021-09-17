В Уфе открыты 2 избирательных участка для транзитных пассажиров

В столице Башкирии, в Уфе, на время голосования открылись 2 временных избирательных участка. Об этом в прямом эфире в Общественном пресс-центре рассказали представители железнодорожного вокзала и международного аэропорта Уфы.

На железнодорожного вокзале Уфы и в международном аэропорту башкирской столицы открылись участки для транзитных пассажиров. Проголосовать там могут граждане, которые заранее открепились от своих участков в случае рабочей командировки, либо поездки в отпуск.