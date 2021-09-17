Как выбрать жилье в новостройке?

Квартиры в новостройках неизменно ценятся на рынке, так как владельцы такого жилья вольны проводить ремонт по своему усмотрению, да и качество строительства такого дома будет лучше, чем жилья на вторичном рынке. Сегодня в Москве активно ведётся строительство в различных районах столицы, что позволяет на сайте Этажи подобрать квартиры в новостройках, которые предлагаются напрямую от застройщика. В столице имеется большой выбор квартир в новостройках, а в ближайшем Подмосковье предлагают частные дома и таунхаусы.

Прелесть таких квартир от застройщиков в их более выгодной цене, в особенности в сравнении с покупкой жилья через многочисленных посредников. Возможна покупка как квартир в уже построенных и сданных домах, так и ещё на этапе строительства. Стоимость таких квартир в новостройках существенно отличается, можно подыскать варианты ближе к окраинам в ЖК бюджетного класса, где квартира обойдется 6-7 миллионов рублей. Если же выбирать жилье ближе к центру с площадью в 100 квадратных метров и более, то такая квартира может стоить 20-30 миллионов рублей и более.

На сайте Этажи можно найти квартиры в новостройках столицы по ценам от застройщиков. Это выгодное предложение, которое позволит существенно сэкономить. Имеющийся выбор позволит подобрать такие новостройки в различных районах города, в современных престижных жилых комплексах, расположенных в кварталах с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Портал Этажи сотрудничает с крупнейшими столичными застройщиками, что позволяет предложить выгодные цены, а также широкий выбор квартир, которые часто даже не попадают в свободную продажу. Это позволяет подобрать интересные варианты жилья, при этом существенно сэкономить на его покупке.