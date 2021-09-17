Голосуют впервые: 18-летние о своем первом голосовании

По всей России проходят трёхдневные выборы различного рода. Каждый гражданин страны после 18 лет может отдать свой голос выбранному кандидату.

В Башкирии отмечается высокая явка молодежи на выборы. В частности, 18-летние, ещё совсем юные ребята рассказали, почему решили принять участие в столь важном политическом событии страны.

Так, в Куюргазинском районе свой голос отдал студент третьего курса Кумертауского колледжа. Для него выборы 2021 года стали первыми. Порталу «Куюргаза» молодой человек рассказал, что решил не ждать 19 сентября и пришёл голосовать в первый же день мероприятия.

А в Мелеузовском районе студент медицинского колледжа рассказал корреспондентам портала «Путь Октября», что с самого детства родители брали его на выборы. Поэтому он отлично знает, что нужно делать, хотя в этом году голосует первый раз.

18-летняя жительница села Камеево Мишкинского района сообщила изданию «Дружба», что считает участие в выборах своим гражданским долгом.

Вместе с мамой на выборы пришла 19-летняя жительница Абзелиловского района. В разговоре с журналистами издания «Абзелил» девушка отметила, что впервые реализовала свое избирательное право.

А в Благоварском районе впервые примут участие в выборах на избирательном участке №1462 целых 5 человек. Как отмечает портал «Благоварские вести», часто юные избиратели приходят на выборы с семьёй.

18-летний житель Белорецкого района сообщил изданию «Белорецкий рабочий», что решил, за кого голосовать заранее, хотя принимает участие в выборах первый раз. Он сентиментально отметил, что впервые почувствовал себя взрослым.

А вот 18-летний житель Давлекановского района сообщил изданию «Асылыкуль», что в своё первое голосование он действительно разволновался.

В Кармаскалинском районе для 18-летних ребят, которые впервые принимают участие в выборах, даже приготовили приятные сюрпризы в виде подарка. Как сообщает издание «Кармаскалинская новь», юные избиратели чувствуют свою новую ответственность.