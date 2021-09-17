В Уфе стартовал чемпионат России по летнему биатлону среди юниоров и юниорок

В торжественной церемонии открытия участие принял и Глава Башкортостана. Радий Хабиров пожелал удачи юным спортсменам. В общей сложности на соревнования в Уфу приехали 162 биатлониста из 29 регионов.

Кстати, в сентябре СОК «Биатлон» отмечает свое 20-летие. Это первенство России среди юниоров является тестовым турниром для обновленного стадиона. Глобальная реконструкция комплекса, включающая в себя укладку асфальта по всей протяженности трассы, началась в мае, а уже в конце июля была завершена.