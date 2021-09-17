В Уфе стартовал чемпионат России по летнему биатлону среди юниоров и юниорок

В торжественной церемонии открытия участие принял и Глава Башкортостана. Радий Хабиров пожелал удачи юным спортсменам. В общей сложности на соревнования в Уфу приехали 162 биатлониста из 29 регионов.

Кстати, в сентябре СОК «Биатлон» отмечает свое 20-летие. Это первенство России среди юниоров является тестовым турниром для обновленного стадиона. Глобальная реконструкция комплекса, включающая в себя укладку асфальта по всей протяженности трассы, началась в мае, а уже в конце июля была завершена.

Уважаемые спортсмены, я хотел бы пожелать вам победы в честной борьбе. При этом я думаю, что уезжая отсюда, вы также увезете тепло наших сердец, гостеприимство нашей Уфы и нашего Башкортостана.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после торжественного открытия состоялась официальная тренировка команд. Сами соревнования начнутся завтра. В программе индивидуальная гонка. Юниоры побегут 15 км., а юным стреляющим лыжницам придется преодолеть 12,5 км.

Фото №1 - В Уфе стартовал чемпионат России по летнему биатлону среди юниоров и юниорок

Что важно для биатлонистов –качество подготовки трассы зимой, ну и отличный асфальт летом. Поэтому спасибо всем, кто приложил руку к этому делу. Начиная с руководства республики и заканчивая строителями.

Виктор Майгуров, президент Союза биатлонистов России

Послезавтра спринт. У мальчиков будет 7,5 км, у девочек – 6 км. Потом эстафета и последний день кросс.

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