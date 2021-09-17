Минздрав Башкирии рассказал, как будут голосовать пациенты в больницах

Сегодня, 17 сентября, в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алёшина рассказала о проведении выборов в стенах медицинских учреждений.

Так, все избирательные участки в больницах являются закрытыми, а для выборов пациентам отведён один день. За день до голосования пациенты заполняют необходимую анкету с согласием на участие в выборах в стенах больницы и уже на следующий день могут отдать свой голос.

При этом в ковид-госпиталях такая форма голосования не предусмотрена. К сожалению, из-за рекомендаций Роспотребнадзора такие больницы избирательная комиссия посетить не может. При этом представитель Минздрава отметила, что если гражданин зафиксировал у себя высокую температуру, приходить на выборы так же не стоит. Лучше позаботиться о своём здоровье и вызвать врача.