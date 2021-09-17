В Зианчуринском районе работают 59 избирательных участков

Традиционно высокую явку на выборах показывают жители села. В Зианчуринском районе на участки приходят целыми семьями. Есть среди избирателей и те, кто впервые принимает участие в голосовании. Пример им показывают люди пожилого возраста, которые не пропускают ни одни выборы.
Ровно в восемь утра в Зианчуринском районе открылись 59 избирательных участков. Один из самых крупных расположился в местном ДК. Свои голоса тут могут отдать 988 местных жителей. Для волеизъявления у них есть три дня. Чтобы обезопасить избирателей от коронавирусной инфекции, на участке приняты все санитарные меры.
Голоса жителей здесь подсчитывают комплексы обработки избирательных бюллетеней. Среди проголосовавших сегодня и студент Зианчуринского агропромышленного колледжа Фанзиль Юланов. В феврале ему исполнилось 18 лет. На участок он впервые пришел без родителей. Говорит: волновался, но понимал, что именно от его голоса может зависеть будущее родной республики.
Молодому поколению есть на кого равняется. Михаилу Григорьевичу 87 лет. Со своей супругой Тамарой Алексеевной он не пропускает ни одной избирательной кампании. С программами кандидатов знакомится заранее, но чтобы не ошибиться в своем выборе, тщательно изучает информационный стенд и перед голосованием. К санитарным мерам безопасности пенсионер относится спокойно. Говорит, что уже привык. Непривычно лишь то, что выборы проводятся три дня подряд. Но и в этом мужчина видит свои плюсы – времени на домашние дела остается больше.
За ходом голосования следят наблюдатели. Нарушений избирательного законодательства они не отметили, выборы проходят в соответствии со всеми правилами. Свой гражданский долг могут исполнить и сельчане, проживающие в отдаленных населенных пунктах.
На прошлых выборах жители муниципалитета показали высокую явку – более 80%. Всего же в районе насчитывается 20712 избирателей. И хотя в первый день ажиотажа на участках не было, организаторы уверены: до конца выборов сельчане проявят свою активность.