В Зианчуринском районе работают 59 избирательных участков

Традиционно высокую явку на выборах показывают жители села. В Зианчуринском районе на участки приходят целыми семьями. Есть среди избирателей и те, кто впервые принимает участие в голосовании. Пример им показывают люди пожилого возраста, которые не пропускают ни одни выборы.

Ровно в восемь утра в Зианчуринском районе открылись 59 избирательных участков. Один из самых крупных расположился в местном ДК. Свои голоса тут могут отдать 988 местных жителей. Для волеизъявления у них есть три дня. Чтобы обезопасить избирателей от коронавирусной инфекции, на участке приняты все санитарные меры.

На входе для всех термометрия, даём маски и перчатки. Отдельные ручки. Девять членов УИК прошли вакцинацию. Но все равно работают в масках и перчатках. Установлены защитные экраны. Файруза Хасанова, председатель УИК №1930

Голоса жителей здесь подсчитывают комплексы обработки избирательных бюллетеней. Среди проголосовавших сегодня и студент Зианчуринского агропромышленного колледжа Фанзиль Юланов. В феврале ему исполнилось 18 лет. На участок он впервые пришел без родителей. Говорит: волновался, но понимал, что именно от его голоса может зависеть будущее родной республики.

Даже книжку подарили, надеюсь, буду читать. Не ради нее я пришел, а чтобы проголосовать за будущее Башкортостана. Фанзиль Юланов, житель с. Исянгулово

Молодому поколению есть на кого равняется. Михаилу Григорьевичу 87 лет. Со своей супругой Тамарой Алексеевной он не пропускает ни одной избирательной кампании. С программами кандидатов знакомится заранее, но чтобы не ошибиться в своем выборе, тщательно изучает информационный стенд и перед голосованием. К санитарным мерам безопасности пенсионер относится спокойно. Говорит, что уже привык. Непривычно лишь то, что выборы проводятся три дня подряд. Но и в этом мужчина видит свои плюсы – времени на домашние дела остается больше.

Это очень удобно для жителей. Но мы всё равно стараемся в первый день прийти проголосовать. Я уже 70 лет хожу на выборы, не пропускаю. И голосую за тех, чья программа ближе. Михаил Мазин, почетный житель Зианчуринского района

За ходом голосования следят наблюдатели. Нарушений избирательного законодательства они не отметили, выборы проходят в соответствии со всеми правилами. Свой гражданский долг могут исполнить и сельчане, проживающие в отдаленных населенных пунктах.

У нас также организовано голосование на дому и в тех населенных пунктах, где нет избирательных участков. Члены УИК сами туда выезжают, потому что у нас в районе есть деревни, транспортное сообщение с которыми затруднено. Это сделали, чтобы им было удобно, чтобы избиратели не ездили далеко. Вазир Юланов, председатель территориальной избирательной комиссии Зианчуринского района