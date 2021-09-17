«Явка высокая»: как проходят выборы в Гафурийском районе

Сейчас мы находимся на участке №1670. Сюда приходят голосовать жители села Курорт, деревни Белый камень, деревни Пчелосовхоза, поселка Детский санаторий и микрорайона Лубат села Красноусольский.
На участке не многолюдно. Всего по спискам здесь почти 780 избирателей, плюс свой выбор делают и отдыхающие.
А на участке №1665 в селе Красноусльский избиратели идут довольно активно. Здесь жителям дают по четыре бюллетеня: два по выборам в Госдуму, один – по довыборам в Курултай. Кроме того, гафурийцы избирают и новый состав районного совета.
Члены избирательной комиссии выезжают и с переносной урной к тем избирателям, кто не может самостоятельно прийти на участок. Равиль Хамзин – инвалид-колясочник. Он не может самостоятельно добраться до порога, поэтому голосовал на дому. Считает, что выбор должен делать каждый гражданин.
Напоминаем, что выборы будут идти ещё в течение субботы и воскресенья. Но есть время проголосовать ещё и сегодня. Избирательные участки будут работать до 20:00.
Завершают первый день голосования регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) . В Камчатском крае и на Чукотке все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Последними в ДФО закроются избирательные участки в Бурятии — в 15:00 мск.
Первыми в России голосовать начали жители Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей.
Голосование продолжается в других регионах страны. Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.
С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различного уровня. Россияне выбирают новый состав Госдумы восьмого созыва. Еще в девяти регионах организованы прямые выборы губернаторов. Жители 39 субъектов также голосуют за депутатов местных Заксобраний.