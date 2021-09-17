«Явка высокая»: как проходят выборы в Гафурийском районе

Сейчас мы находимся на участке №1670. Сюда приходят голосовать жители села Курорт, деревни Белый камень, деревни Пчелосовхоза, поселка Детский санаторий и микрорайона Лубат села Красноусольский.

На участке не многолюдно. Всего по спискам здесь почти 780 избирателей, плюс свой выбор делают и отдыхающие.

Мы взяли открепительные талоны, нельзя было не проголосовать. Мы ответственные. Надежда Банникова

А на участке №1665 в селе Красноусльский избиратели идут довольно активно. Здесь жителям дают по четыре бюллетеня: два по выборам в Госдуму, один – по довыборам в Курултай. Кроме того, гафурийцы избирают и новый состав районного совета.

Хорошо, что сделали три дня. Удобно. Танзиля Курмашева, житель с. Красноусольский

Явка достаточно высокая, сегодня первый день, но люди идут достаточно активно. Это радует. Я думаю, процент проголосовавших составляет примерно 15%. Людмила Пухова, председатель УИК №1665

Члены избирательной комиссии выезжают и с переносной урной к тем избирателям, кто не может самостоятельно прийти на участок. Равиль Хамзин – инвалид-колясочник. Он не может самостоятельно добраться до порога, поэтому голосовал на дому. Считает, что выбор должен делать каждый гражданин.

Всего работал на выборах. Надо участвовать. Равиль Хамзин, житель с. Красноусольский

Напоминаем, что выборы будут идти ещё в течение субботы и воскресенья. Но есть время проголосовать ещё и сегодня. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Завершают первый день голосования регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) . В Камчатском крае и на Чукотке все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Последними в ДФО закроются избирательные участки в Бурятии — в 15:00 мск.

Первыми в России голосовать начали жители Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей.

Голосование продолжается в других регионах страны. Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.