В Башкирии участие в голосовании приняли столетняя пенсионерка и экс-полковник ГИБДД

Сегодня, 17 сентября, стартовали трёхдневные выборы. Наблюдатели на многих избирательных участках фиксируют высокую явку.

Например, в селе Караталово Чекмагушевского района участие в выборах приняла 100-летняя Залифа Низамутдиновна. Несмотря на почтенный возраст, сельчанка отказалась от возможности проголосовать на дому и лично пришла на избирательный участок. Сама пенсионерка отмечает, что за жизнь не пропустила ни одни выборы.

А в Давлекановском районе свой голос отдал блокадник Ленинграда, который был эвакуирован из захваченного города в 1942 году. Пенсионер отметил, что его семья всегда имела активную гражданскую позицию.

В Кировском районе Уфы принял участие в выборах бывший глава региональной Госавтоинспекции. Свой голос Динар Гильмутдинов отдал свой голос на участке №175.

В селе Уязытамак Туймазинского района на выборы пришла многодетная семья. Лилия Чернова воспитывает пятерых детей и имеет активную гражданскую позицию.