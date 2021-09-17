Выборы в Башкирии посетили представители Никарагуа и Германии

Сегодня, 17 сентября, в пресс-центре «Ночь выборов-2021» делегации из Никарагуа и Германии рассказали о своих впечатлениях о выборах в Башкирии.

Несколько избирательных участков посетили гости из Никарагуа: магистрат Верховного избирательного совета республики Альма Нубия Бальтодано Марсентаро, представитель президента страны Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо и советник по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Луареано Факундо Ортега Маурильо, а также представитель Германии – депутат Бундестага ФРГ, председатель Комиссии по расследованию Штефан Койтер.

Представители делегации отметили, что высоко оценили проведение выборов в Башкирии. В первую очередь, им понравилось соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Напомним, избиратели не только проходят процесс термометрии, но и получают специальный набор с индивидуальной маской и ручкой.