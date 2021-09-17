Санобработка и подарки для избирателей: как в Башкирии прошел первый день выборов

Участок на 3 тысячи человек, голосование во дворцах культуры, по соседству со спортсменами и 100-летняя избирательница. Так начались выборы в Башкортостане. Жители региона определят, кто от республики станет депутатом Госдумы, также проходя дополнительное голосование в Госсобрание Башкортостана и выборы в местные представительные органы власти. В Башкортостане организовано более 3 тысяч избирательных участков.

С её первых выборов, где отдала свой голос, прошло около 80 лет. С тех пор ни разу не пропустила возможность проявить свою гражданскую позицию. В этом году в июле Залифа Низамутдиновна отметила вековой юбилей. На избирательный участок в селе Караталово Чекмагушевского района пришла сама, от домашнего голосования наотрез отказалась.

Я очень много работала, меня даже саму в депутаты выбирали. Голосую, чтобы люди жили хорошо и чтобы войны не было. Залифа Мусина, житель с. Караталово

Люди старшего поколения, по наблюдением членов УИКов, самые активные избиратели. В Толбазах в первый день проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Шариф Мусагитов.

Я даже в армии голосовал в 45-м году, с тех пор постоянный участник. Шариф Мусагитов, ветеран Великой Отечественной войны

Здесь, в Толбазах, для организации участка № 979 задействована самая крупная площадка Аургазинского района. Почти 3 тысячи избирателей проголосуют по культурному – в местном ДК. Искусство и политика. В Уфе сделала выбор одна из самых творческих пар республики – режиссёр Булат Юсупов и народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич. С участка – обратно на сцену.

Мы решили выбрать будний день и выполнить свой гражданский долг. И уже дальше я бегу на работу. Рушанна Бабич, народная артистка Республики Башкортостан

Если бы выборы были однодневные, мы бы все равно пришли, для нас нет разницы, но тем не менее это удобно для тех, кто занят. Булат Юсупов, кинорежиссёр

На старте голосования и паралимпиец, мастер спорта России Никита Нагаев. В физкультурном зале фехтовальщик сегодня без рапиры, вместо неё ручка и бюллетень.

Тепло встретили, рядом с домом. Процедура много времени не занимает. Никита Нагаев, мастер спорта России

Те же, кто самостоятельно добраться до участка не может - проголосовали на дому. В селе Красноусольский Гафурийского района члены избирательной комиссии побывали с переносной урной у инвалида-колясочника Равиля Хамзина.

Надо участвовать. Пофигизм ни к чему хорошему не приведёт. Равиль Хамзин, житель с. Красноусольский

За несколько дней до начала голосования супруги Банниковы прикрепились к избирательному участку села Курорта в Гафурийском районе. Сюда они приехали на лечение в санатории.

Мы взяли открепительные талоны, нельзя было не проголосовать. Мы ответственные. Надежда Банникова

На входе в участки – повсеместно проверка температуры, обязательно наличие маски. После опускания бюллетеня в урну – приятный бонус: избиратели получают браслеты от акции «Рахмат». Они позволяют бесплатно посетить спектакль из списка или получить скидку в магазинах.