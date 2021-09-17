Санобработка и подарки для избирателей: как в Башкирии прошел первый день выборов

Участок на 3 тысячи человек, голосование во дворцах культуры, по соседству со спортсменами и 100-летняя избирательница. Так начались выборы в Башкортостане. Жители региона определят, кто от республики станет депутатом Госдумы, также проходя дополнительное голосование в Госсобрание Башкортостана и выборы в местные представительные органы власти. В Башкортостане организовано более 3 тысяч избирательных участков.
С её первых выборов, где отдала свой голос, прошло около 80 лет. С тех пор ни разу не пропустила возможность проявить свою гражданскую позицию. В этом году в июле Залифа Низамутдиновна отметила вековой юбилей. На избирательный участок в селе Караталово Чекмагушевского района пришла сама, от домашнего голосования наотрез отказалась.
Люди старшего поколения, по наблюдением членов УИКов, самые активные избиратели. В Толбазах в первый день проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Шариф Мусагитов.
Здесь, в Толбазах, для организации участка № 979 задействована самая крупная площадка Аургазинского района. Почти 3 тысячи избирателей проголосуют по культурному – в местном ДК. Искусство и политика. В Уфе сделала выбор одна из самых творческих пар республики – режиссёр Булат Юсупов и народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич. С участка – обратно на сцену.
На старте голосования и паралимпиец, мастер спорта России Никита Нагаев. В физкультурном зале фехтовальщик сегодня без рапиры, вместо неё ручка и бюллетень.
Те же, кто самостоятельно добраться до участка не может - проголосовали на дому. В селе Красноусольский Гафурийского района члены избирательной комиссии побывали с переносной урной у инвалида-колясочника Равиля Хамзина.
За несколько дней до начала голосования супруги Банниковы прикрепились к избирательному участку села Курорта в Гафурийском районе. Сюда они приехали на лечение в санатории.
На входе в участки – повсеместно проверка температуры, обязательно наличие маски. После опускания бюллетеня в урну – приятный бонус: избиратели получают браслеты от акции «Рахмат». Они позволяют бесплатно посетить спектакль из списка или получить скидку в магазинах.
В 20:00 завершился первый день голосования. Бюллетени собрали и запечатали в пластиковые пакеты, их будут хранить под камерами в специальных сейфах, которые в свою очередь поместят в специальные урны с индивидуальными номерами в присутствии наблюдателей. Их распакуют по завершении выборов, чтобы начать подсчёт голосов. Исключение – это бланки, положенные в КОИБы, они остаются там же до вечера воскресенья 19 сентября. Вечером выходного дня у членов УИКов начнётся самая напряжённая работа.