Радий Хабиров ознакомился с новой партией автобусов для Уфы

8 камер видеонаблюдения в каждом и USB-разъёмы для зарядки гаджетов. Это лишь некоторые особенности новых автобусов, которые выйдут в ближайшие дни на дороги Уфы. Пассажирский транспорт большого и среднего класса по лизинговой модели для «Башавтотранса» приобрела республика. С первой партией поступившей техники ознакомился сегодня Радий Хабиров.

Автоматизированная система мониторинга пассажиропотока, USB-розетки в салоне и система видеонаблюдения на 8 камер. Это первые автобусы большого класса марки НЕФАЗ, оборудованные вышеперечисленными опциями уже с завода. Помимо этого, как и в предыдущих модификациях, здесь установлены электронная система информирования пассажиров, ГЛОНАСС и тахограф.

Удобный очень, для пассажиров, я тоже думаю, удобный будет. По крайней мере, современный, обзорность хорошая и удобно в кабине всё, все под рукой, далеко не надо тянуться. Игорь Афанасьев, водитель автобуса

20 НЕФАЗов и 30 средних автобусов «Вектор NEXT» выстроили на площади перед «Уфа-Ареной». Партия пассажирского транспорта, приобретенного республикой по лизинговой модели. В общей сложности в ближайшее время уфимские маршруты должны пополнить 220 новых автобусов.

120 среднего класса и 100 большого класса будут эксплуатироваться только в городе Уфе и Уфимской агломерации, то есть для населения столицы и для гостей нашей столицы. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

С особенностями новых моделей ознакомился сегодня глава Башкортостана. Радий Хабиров также пообщался с коллективом предприятия. А именно с теми, кто будет управлять приобретенными автобусами.

Мы нашу работу по покупке новых автобусов будем продолжать. Вам большое спасибо. «Башавтотранс» мы сохранили и делаем сейчас главным перевозчиком нашей республики, поэтому у нас и планы большие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан