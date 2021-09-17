Радий Хабиров ознакомился с новой партией автобусов для Уфы

8 камер видеонаблюдения в каждом и USB-разъёмы для зарядки гаджетов. Это лишь некоторые особенности новых автобусов, которые выйдут в ближайшие дни на дороги Уфы. Пассажирский транспорт большого и среднего класса по лизинговой модели для «Башавтотранса» приобрела республика. С первой партией поступившей техники ознакомился сегодня Радий Хабиров.
Автоматизированная система мониторинга пассажиропотока, USB-розетки в салоне и система видеонаблюдения на 8 камер. Это первые автобусы большого класса марки НЕФАЗ, оборудованные вышеперечисленными опциями уже с завода. Помимо этого, как и в предыдущих модификациях, здесь установлены электронная система информирования пассажиров, ГЛОНАСС и тахограф.
20 НЕФАЗов и 30 средних автобусов «Вектор NEXT» выстроили на площади перед «Уфа-Ареной». Партия пассажирского транспорта, приобретенного республикой по лизинговой модели. В общей сложности в ближайшее время уфимские маршруты должны пополнить 220 новых автобусов.
С особенностями новых моделей ознакомился сегодня глава Башкортостана. Радий Хабиров также пообщался с коллективом предприятия. А именно с теми, кто будет управлять приобретенными автобусами.
А в планах еще повышать зарплату, привести в порядок мастерские и решить вопрос с общежитием, отметил в беседе с коллективом «Башавтотранса» глава республики. Создание условий для работников предприятия, как и обновление автопарка, является одной из приоритетных задач.