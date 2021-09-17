В Уфе появилась первая в Башкирии быстрая заправка для электромобилей

Первая в республике электрозаправка, позволяющая зарядить электромобиль за 20 минут, появилась в Уфе. Быстрый заряд обеспечивается режимом с использованием переменного тока. Зарядится можно на улице Трамвайной, 1. Запустила станцию мощностью 60 кВт «Башкирская электросетевая компания».
В рамках открытия также состоялась первая заправка электромобиля. В церемонии открытия объекта приняли участие первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов, член правления, заместитель генерального директора по реализации электросетевых услуг и развитию АО «БЭСК» Сергей Савченко и другие официальные лица.