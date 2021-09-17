В Уфе появилась первая в Башкирии быстрая заправка для электромобилей

Мы рассчитываем, что в обозримом будущем все мы будем пользоваться чистой электрической энергией, и сегодня БЭСК делает к этому первый шаг. До конца года планируем ввести в эксплуатацию еще две зарядные станции. И это, кстати, является примером плодотворного сотрудничества двух братских республик – Башкортостана и Татарстана.

Сергей Савченко, член правления, заместитель генерального директора по реализации электросетевых услуг и развитию АО «БЭСК»