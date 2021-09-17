Иностранные эксперты о выборах в Башкирии: «Всё прошло организованно»

В Уфу прибыли иностранные эксперты, которые должны дать оценку тому, как идут парламентские выборы в Башкортостане. Первым делом делегаты из Германии и Никарагуа встретились с главой правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым. Причем за круглым столом речь об избирательной кампании почти не заходила. Стороны больше обсуждали сотрудничество между странами.

Сразу же после встречи эксперты отправились на первый избирательный участок – во Дворце машиностроителей. Иностранных гостей на входе обработали антисептиком и измерили температуру. Причем сделали это дважды. Меры предосторожности здесь на каждом этаже здания. Дальше они смогли подробно изучить, как устроен весь процесс голосования. Проверили, опечатана ли урна, как избиратели получают бюллетени, и даже поинтересовались, хватает ли в кабинках ручек.

Депутат Бундестага Федеративной Республики Германия Штефан Койтер не говорит по-русски, но даже без переводчика было понятно, что эксперт доволен увиденным.