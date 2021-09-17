Стало известно, когда в Уфе запустят движение по новому мосту-вставке через Белую

Мы надеемся решить вопрос финансирования для капитального ремонта. Если мы запустим движение по вставке, то можем без ущерба для автомобилистов начать капремонт моста 1956 года постройки.

Константин Паппе, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы