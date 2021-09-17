Стало известно, когда в Уфе запустят движение по новому мосту-вставке через Белую

Двухполосный путепровод на Бельском мосту закроют почти на 4 года, но без ущерба для автомобилистов, ведь к концу октября будет открыт новый, вставочный мост, который возводили последние пару лет. Он будет иметь три полосы движения. Работы по строительству моста-вставки вышли на финишную прямую, строители уже завершили монтаж пролётного строения.
Последние штрихи в строительстве нового моста – его возведение длилось чуть более двух лет. Он проходит над Белой между двумя постройками 1992 года и арочным путепроводом, который соорудили еще в 1956 году у южных ворот Уфы.
Рабочие опустят пролетное строение на опорные части при помощи мощных 200- и 500-тонных домкратов. Но перед этим им необходимо закончить отделочные работы. До конца следующей недели завершится гидроизоляция моста, а после начнется укладка асфальта. Будут установлены колесоотбойники, освещение, перила и тротуарная зона.
Движение по новому мосту планируется открыть уже к концу октября. Но доделывать его будут еще как минимум первую половину ноября, ведь некоторые виды работ возможно осуществить только после запуска движения.
Но строители уверяют, что работы никак не повлияют на автомобильное движение. После открытия нового вставочного моста планируется ремонт арочного, который построили еще в 1956 году. В 2019 было проведено техническое обследование конструкции, по итогам которого эксперты дали разрешение на эксплуатацию моста сроком максимум в два года, и то с ограничениями. В 2021 этот срок заканчивается, и к концу года остро необходима его реконструкция. На это уйдет почти 4 года.
Согласно проекту капитального ремонта, арочная вставка, которая успела стать одним из символов Уфы, сохранится. Что касается вставочного моста, его длина составит 688 метра и будет иметь три полосы движения. Вместе с развязкой на улице Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева новая конструкция позволит на треть увеличить пропускную способность южных ворот столицы республики.