В Уфе в отдаленных микрорайонах заработали новые котельные

К новой котельной в Шакше подключили восемь жилых домов, детский сад и начальную школу, а в поселке Аэропорт стали отапливать 21 жилой дом, гостиницу и магазин, расположенные по улицам Авиаторов и Строителей, а также новый фельдшерско-акушерский пункт.