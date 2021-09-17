В Уфе в отдаленных микрорайонах заработали новые котельные

Две новые котельные заработали в Уфе с началом отопительного сезона. Они расположились в поселке Аэропорт и в микрорайоне Шакша.
К новой котельной в Шакше подключили восемь жилых домов, детский сад и начальную школу, а в поселке Аэропорт стали отапливать 21 жилой дом, гостиницу и магазин, расположенные по улицам Авиаторов и Строителей, а также новый фельдшерско-акушерский пункт.
Обе котельные автоматические. В период их строительства были реконструированы и построены тепловые сети. Так, в поселке Аэропорт заменили более 2000 погонных метров труб центрального отопления, а в Шакше – 440 метров. Котельные построены в рамках республиканской адресной инвестиционной программы за счет средств регионального бюджета.