ФК «Уфа» проведет домашний матч против «Химок»

Клубы являются соседями по турнирной таблице. Уфимцы после семи матчей имеют пять очков, а у подмосковного коллектива на один турнирный балл больше.

Одна из интриг встречи заключается в том, сумеет ли нападающий «горожан» Гамид Агаларов продолжить свою голевую серию. На данный момент форвард забивал в каждом из шести последних матчей за клуб и сборную. Игра на «BetBoom-Арене» пройдет 18 сентября и начнется в 16:00.